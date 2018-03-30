Минприроды Башкирии спросило граждан о запрете движения туристов на Иремеле

Представление Башкирской природоохранной прокуратуры о запрете передвижения на снегоходах и другого механического транспорта на горе Большой Иремель вызвало большой резонанс, сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии республики.

Гору Большой Иремель посещают разные категории туристов, в том числе семьи с детьми, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, для которых снегоход – единственная возможность попасть на гору.