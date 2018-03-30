Минприроды Башкирии спросило граждан о запрете движения туристов на Иремеле
Сегодня, 13:29ОбществоЗлата Зукович
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В социальной сети запустили опрос пользователей по поводу передвижения на Иремели на снегоходах.
Представление Башкирской природоохранной прокуратуры о запрете передвижения на снегоходах и другого механического транспорта на горе Большой Иремель вызвало большой резонанс, сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии республики.
Гору Большой Иремель посещают разные категории туристов, в том числе семьи с детьми, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями, для которых снегоход – единственная возможность попасть на гору.
В связи с этим чиновники минприроды запустили опрос в социальной сети Вконтакте. Пока по результатам голосования большинство за ограничение проезда и проведение его по утвержденным маршрутам. Вы тоже можете высказать свое мнение - здесь.
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