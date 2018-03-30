ЭСКБ изменил фирменный стиль

С 20 марта изменился внешний вид сайта, оформления социальных сетей и официальных бланков компании. До конца 2018 года компания заменит вывески на входах в отделения и клиентские офисы и элементы внутреннего оформления.

Башэлектросбыт модернизирует и официальный сайт. Он будет выполнен в едином стиле холдинга, станет быстрее, современнее и удобнее по навигации.

- «Башэлектросбыт входит в группу компаний ПАО «Интер РАО» - это одна из крупнейших российских электроэнергетических компаний, диверсифицированный энергетический холдинг, владеющий активами различных типов как в России, так и за рубежом. Мы стремимся полностью соответствовать общему стилю ПАО «Интер РАО». Это касается и методов ведения бизнеса, и фирменного стиля - динамичного, отражающего стремление компании к развитию и непрерывному движению, - рассказал генеральный директор Башэлектросбыт Андрей Травкин.