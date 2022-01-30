В Уфе определились с площадками для спектаклей театра кукол на время реконструкции

В Уфе определились с площадками для спектаклей театра кукол на время реконструкции
В Уфе определились с площадками для спектаклей театра кукол на время реконструкции
Сегодня, 10:16ОбществоАндрей КоролевФото: http://teatrkukol-ufa.ru
Весной постановки театра кукол можно будет увидеть в Башкирском театре оперы и балета, а также на сцене Уфимской детской филармонии.

Сегодня, 30 января на сцене театра кукол сыграют последние перед закрытием на реконструкцию спектакли. С марта постановки театра можно будет увидеть в малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета, а также на сцене Уфимской детской филармонии.

Напомним, в здании театра кукол ни разу не проводился капитальный ремонт с момента постройки в 1976 году. Обновление ведется благодаря нацпроекту «Культура». Согласно проекту, площадь театра будет увеличена почти вдвое — до 6,5 тыс. квадратных метров. Как сообщили в министерстве культуры РБ, планируется не только обновить существующее помещение и благоустроить территорию, но и возвести примыкающий к театру пристрой. Проект предусматривает снос выступающих конструкций витража здания с южной стороны и пристроенной стены с витражами по главному фасаду с проспекта Октября.

— Снос одноэтажного пристроя из шлакоблоков со стороны жилого здания, где расположены гараж, гардероб, кассы и часть вестибюля позволят выделить театр кукол в отдельное здание с размещением главного входа в новом пристрое, — отметили в ведомстве.

Также проект предусматривает реконструкцию существующего зрительного зала на 300 мест, строительство малого зрительного зала на 135 мест, размещение детского кафе на 40 мест, музея, игровой комнаты, детских и игровых студий творческого развития.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, общая сумма проекта — 778,5 млн руб. Строительство начнется в этом году и завершится к 2024 году. Напомним, театр кукол включен в перечень объектов к 450-летию основания Уфы.

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