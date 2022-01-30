В Башкирии привитых школьников освободят от уроков минимум на один день

В регионе началась вакцинация подростков от коронавируса. Прививка «Спутник М» освобождает учащихся от занятий не меньше, чем на один день.

Если подростку в Башкирии сделали прививку от коронавируса, то ему полагается, как минимум, один выходной от занятий в школе. Об этом сообщила главный педиатр Министерства здравоохранения РБ Людмила Семавина. Кроме того, по ее словам, после вакцинации школьнику выдается справка о том, что он был у врача. При этом для прививки школьника младше 15 лет требуется согласие родителей. Напомним, в республике стартовала добровольная вакцинация школьников от covid-19 прививкой «Спутник М». На 29 января, по информации министра здравоохранения РБ Максима Забелина, уже привилось 459 несовершеннолетних учащихся. Вакцина для подростков специально адаптирована к этому возрасту, в ней, как и во «взрослой» вакцине нет живой части вируса, способной к размножению. «Спутник М» также является двухкомпонентным. Прививку можно сделать в обычных детских поликлиниках бесплатно. Отметим, что в Башкирии наблюдается резкое увеличение заболеваемости коронавирусом. Только за последние семь дней суточная заболеваемость выросла на 403 единицы — до 710 человек в сутки. Пока что это рекорд для республики за все время пандемии, предыдущие максимальные показатели (около 680 человек в сутки) были зафиксированы в октябре–ноябре 2021 года.

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