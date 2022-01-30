В Башкирии главы муниципалитетов сами решат вопрос о переводе школ на дистанционку

В Башкирии главы муниципалитетов сами решат вопрос о переводе школ на дистанционку
В Башкирии главы муниципалитетов сами решат вопрос о переводе школ на дистанционку
Сегодня, 11:19ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом в Башкирии, по официальным данным положение в школах остается «стабильным».

На минувшем заседании оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом было решено, что при необходимости и после согласования с Роспотребнадзором и Минобрнауки республики главы городов и районов будут на муниципальном уровне самостоятельно определять школы и конкретные классы, которые перейдут на дистанционное обучение.

По словам первого заместителя министра образования и науки РБ Альберта Яримова, ситуация с коронавирусом в школах Башкирии на данный момент — стабильная. Доля заболевших учащихся составляет 0,67% от общего числа школьников. Если учесть, что в республиканские школы в текущем учебном году пошли 498 тыс. ребят, то количество заболевших составляет около 3,3 тыс. человек.

Напомним, хотя бы одним компонентом вакцины привито 94,8% подлежащего вакцинации населения Башкирии.

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