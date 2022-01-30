Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев
Умер актер Леонид Куравлев
Сегодня, 14:56ОбществоАндрей КоролевФото: кадр из фильма
Знаменитый актер скончался после тяжелой болезни, ему было 85 лет.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов РФ.

Время и дата прощания уточняются.

Как уточняет РБК, в начале января артиста госпитализировали в больницу в Коммунарке. Тест на коронавирус был отрицательным, врачи лечили его от пневмонии. Болезнь удалось победить, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Его фильмография насчитывает более 200 ролей в фильмах и сериалах, в том числе — в фильмах, ставших киноклассикой («Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Мимино», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Вий»).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы