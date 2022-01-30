Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе кинематографистов РФ.
Время и дата прощания уточняются.
Как уточняет РБК, в начале января артиста госпитализировали в больницу в Коммунарке. Тест на коронавирус был отрицательным, врачи лечили его от пневмонии. Болезнь удалось победить, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Его фильмография насчитывает более 200 ролей в фильмах и сериалах, в том числе — в фильмах, ставших киноклассикой («Иван Васильевич меняет профессию», «Ищите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Афоня», «Мимино», «Не может быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок», «Вий»).