Умер актер Леонид Куравлев

Как уточняет РБК, в начале января артиста госпитализировали в больницу в Коммунарке. Тест на коронавирус был отрицательным, врачи лечили его от пневмонии. Болезнь удалось победить, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.