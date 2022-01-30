Мэрия Уфы предоставит 90 дополнительных машин в помощь медслужбам города

— С понедельника уфимские поликлиники начнут принимать пациентов по новому расписанию: врачи будут вести приём с 07:30 до 22:00. Приходить, простаивая в очереди — не нужно, — подчеркнул Сергей Греков, добавив, что посещать поликлинику с высокой температурой не следует, лучше вызвать врача на дом. При этом он отметил, что врачей сейчас не хватает, к тому же «их силы не безграничны».