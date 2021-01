В Уфе 31 января закроют парковку транспорта у Конгресс-холла

Ограничения будут действовать в течение последнего дня января.

Уфимская мэрия сообщает, что 31 января с 7 утра до 18 часов транспортная парковка перед Конгресс-холлом будет закрыта. Согласно информации мэрии, это делается для обеспечения безопасности участников и гостей сельскохозяйственных и тематических ярмарок выходного дня. Напомним, что до 30 января включительно дя завершения демонтажа балок пролетного строения путепровода на улице Заки Валиди в ночное время перекрыт участок на проспекте Салавата Юлаева. Городские службы просят уфимцев и гостей столицы с пониманием отнестись к вводимым временным ограничениям и приносят извинения за возможные неудобства.

