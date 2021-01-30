В Нефтекамске открыли полилингвальную школу с углубленным изучением татарского языка

— Семь лет этому зданию не могли найти применение, оно стояло в полуразрушенном состоянии. Мы его реконструировали, отремонтировали, оснастили самым современным оборудованием. По сути, мы создали одни из самых лучших условий для занятий школьников Нефтекамска и соседних районов, — прокомментировал Радий Хабиров.