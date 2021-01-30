В Нефтекамске открыли полилингвальную школу с углубленным изучением татарского языка

В Нефтекамске открыли полилингвальную школу с углубленным изучением татарского языка

Вчера, 14:42ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
К 2024 году планируется открыть еще 10 подобных учебных заведений.

Глава республики Радий Хабиров сообщил на своей странице ВКонтакте об открытии полилингвальной школы в Нефтекамске. В этой школе планируется углубленно изучать татарский язык.

— Семь лет этому зданию не могли найти применение, оно стояло в полуразрушенном состоянии. Мы его реконструировали, отремонтировали, оснастили самым современным оборудованием. По сути, мы создали одни из самых лучших условий для занятий школьников Нефтекамска и соседних районов, — прокомментировал Радий Хабиров.

Photo:Радий Хабиров // ВКонтакте

Напомним, это четвертая полилингвальная школа, которая функционирует в Башкирии, — три уже работают в Уфе и Стерлитамаке. В настоящее время в трех школах обучаются около четырех тысяч детей и работают примерно 200 преподавателей.

К 2024 году власти республики планируют открыть 14 полилингвальных школ, где будут давать «суперкачественное образование, языковую подготовку, дополнительные навыки и формировать будущее Башкортостана».

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