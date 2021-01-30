В Госдуме предложили ввести компенсации учителям за работу на удаленке

Так, предлагается установить компенсацию за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники и другое по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы. Как подчеркивают депутаты, «труд педагога одинаково ценен с любым ребенком, в любом выбранном им формате», при этом работа педагогов в дистанционном и смешанном режиме может отличаться по сложности интенсивности от офлайн-уроков.