В Госдуме предложили ввести компенсации учителям за работу на удаленке

В Госдуме предложили ввести компенсации учителям за работу на удаленке

Вчера, 12:28ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Депутаты предложили компенсировать расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники.

Группа депутатов Госдумы во главе с зампредседателя комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложениями по формированию эффективных требований к единой системе оплаты труда педагогов. В частности, депутаты предлагают установить компенсационные выплаты учителям и за работу на удаленке. Об этом сообщает ТАСС.

Так, предлагается установить компенсацию за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники и другое по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы. Как подчеркивают депутаты, «труд педагога одинаково ценен с любым ребенком, в любом выбранном им формате», при этом работа педагогов в дистанционном и смешанном режиме может отличаться по сложности интенсивности от офлайн-уроков.

Кроме того, парламентарии предлагают Минпросвещения РФ установить показатели формирования постоянной части заработной платы для профессорско-преподавательского состава и для руководителей учебных структурных подразделений.

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