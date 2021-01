В Башкирии в выходные дни сохранится теплая погода

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

Сегодня днем ожидается -2…-7 градусов. Кроме того, местами пройдет небольшой мокрый снег. В воскресенье, как предупреждают синоптики, будет гололед, на дорогах гололедица и также небольшой снег. Температура воздуха ночью -3…-8 градусов, пр прояснения 013 градусов. Днём ожидается 0…-5 градусов. В понеделник, 1 февраля, местами пройдет снег, днем переходящий в мокрый. Ночью столбик термометра достигнет отметки в -3…-8 градусов, при прояснения ожидается до -13 градусов. Днём потеплеет до 0…-5 градусов.

