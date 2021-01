Равнее других: что не так с введением антиковидных паспортов в Башкирии

В январе Радий Хабиров объявил о введении антиковидных паспортов в республике, наличие которых будет давать ряд преференций привитым от коронавируса. Mkset рассказывает подробности этой инициативы и анализирует причину, по которой проект отложили на сравнительно долгий срок.

Идею введения иммунных паспортов в России озвучил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале еще в декабре 2020 года. Такое решение позволило бы приблизиться к «возвращению к нормальной жизни», которое, по его мнению, произойдет не раньше мая 2023 года. Президент России Владимир Путин допустил проработку вопроса о введении международных сертификатов для людей, привитых от коронавируса. В январе губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики (позднее — QR-код в телефоне), которые позволят им не носить маски в общественных местах. Инициативу взяли в работу и в Башкирии. Так, 18 января глава республики Радий Хабиров заявил, что жители Башкирии, привившиеся от Covid-19 или переболевшие коронавирусом и имеющие высокий уровень антител, с 5 февраля смогут получить антиковидный паспорт. Эта инициатива призвана увеличить объем вакцинированных среди жителей республики. Министр здравоохранения РБ Максим Забелин уточнил, что главными преимуществами этих документов станут скидки и преференции по линии министерства образования — возможность посещения родителем образовательного учреждения, куда пока вход запрещен, а также снятие лимита на посещение больших спортивно-массовых мероприятий. Планировалось, что люди с таким паспортом смогут посещать заведения общепита и другие общественные места, а также массовые мероприятия сверх установленной квоты по заполняемости зала. Также этот документ смог бы позволить получить скидки и бонусы в магазинах, фитнес-клубах и других заведениях, снять режим самоизоляции для тех, кто старше 65 лет. Предполагалось, что удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц, — три месяца. — Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились, — подчеркнул Радий Хабиров. — Главное в этом проекте — популяризация вакцинации, потому что без этого мы не достигнем коллективного иммунитета, не преодолеем эпидемию. Photo: Медиахолдинг 1Mi Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова считает, что серьезных рисков в связи с введением ковид-паспортов в регионе нет, она считает полезным посмотреть на опыт региона в режиме пилотного проекта: — В этом шаге я вижу положительный момент, связанный с тем, чтобы приобрести опыт, попробовать и посмотреть, как будет работать система, как она согласовывается с цифровыми технологиями, с правами человека. Посмотреть, взвесить все за и против. Я не вижу в этом больших рисков. Главное, чтобы не было перегибов, чтобы отсутствие ковид-паспорта даже в конкретном субъекте не было причиной того, что человеку нельзя пойти на массовые мероприятия или еще как-то ущемить его права, чтобы это не стало инструментом манипуляций. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в России будут вести электронный реестр привившихся от коронавируса, но речь не идет о «ковид-паспортах». Она заявила, что прививка от COVID-19 не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей. Ранее она уже негативно высказывалась о ковид-паспортах и называла предложения подобного рода «из области антиутопии»: — Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами — это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости. Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть. Я категорический противник такого рода документов. Через несколько дней после решения главы республики вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что недопустимо введение любого рода паспортов вакцинации, которые бы ограничивали передвижение людей между странами. Также она добавила, что инициатива ряда регионов ввести документы о вакцинации от коронавируса, которые давали бы допуск на массовые мероприятия, недопустима: — Это неправильный подход. У нас, к сожалению, тоже в ряде регионов возникли такие желания, чтобы ввести некие региональные документы, которые бы при предъявлении работали с точки зрения допуска на какие-то обширные или общественно значимые мероприятия. Сегодня мы говорили с регионами, что недопустимо введение такого рода документов. По ее словам, Евросоюз обсуждает подобные инициативы, но это, скорее, документы, которые действуют для стран, где бывает много туристов («они пытаются таким образом обезопасить себя и обезопасить тех людей, которые к ним приезжают»). Photo: Медиахолдинг 1Mi Накануне старта проект в Башкирии был отложен. В тот же день состоялось совещание у президента, на котором вице-премьер Татьяна Голикова вновь обратила внимание на данную инициативу: — Еще раз я хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов, о нецелесообразности или даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификатов. Введение дополнительных «паспортов» или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Как сообщается на сайте главы республики, проект отложен и его решено запустить в тот момент, когда в республике вакцинируют не менее 25% взрослого населения. Отметим, что на данный момент в республике использовано 14 тыс. доз вакцины (это 0,35% населения региона), ее поступление временно приостановлено. — Я не ожидал, что наша, в общем-то, сугубо региональная инициатива будет очень бурно и своеобразно принята в федеральном масштабе, — сказал Радий Хабиров. — Целый ряд регионов выступили со своим видением, ряд общественных деятелей. Поэтому мы решили подумать. Наверное, людей смутило слово «паспорт». При этом на сайте главы РБ подчеркивается, что документ переименуют, но его специфика сохранится: на обладателей специального QR-кода не будут распространяться региональные антиковидные ограничения. По словам Радия Хабирова, этим словом неудачно назвали «всего лишь получение заявителем QR-кода, позволяющего снимать ограничения чуть быстрее»: — Разумеется, мы, опасаясь такого внимания излишнего, не будем называть его «антиковидный паспорт». Мы продумаем некую справку или сертификат, чтобы человек мог иметь в кармане что-то подтверждающее факт вакцинации или наличие антител. Photo: Медиахолдинг 1Mi Несмотря на все дискуссии, в России пока нет единой точки зрения по внедрению антиковидных паспортов. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, обсуждение «осуществляется в рамках экспертной дискуссии», при этом дедлайн по решению этого вопроса пока не установлен. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что ковидные паспорта на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в вопросе противодействию пандемии, поскольку вакцинация — единственный и верный путь в преодолении сложившейся ситуации в борьбе с пандемией. Тем не менее, по ее словам, возникают вопросы о защите прав граждан, которым вакцинация не приемлема по состоянию здоровья, из-за возможной аллергической реакции или беременности. Специалист по биоэтике философского факультета МГУ Елена Брызгалина считает, что выдача антиковидных паспортов может привести к дискриминации вакцинированных: — К сожалению, уровень медико-биологической грамотности населения все еще невысок. И надо направить усилия не на стигматизацию людей, а на повышение информированности, чтобы люди сделали добровольный выбор. По словам эксперта, идея антиковидных паспортов связана с разглашением медицинской информации, а это персональные данные. Например, отвод от вакцинации по медицинским показаниям может косвенно или напрямую разглашать информацию о заболевании, из-за которого был дан отвод. Photo: Медиахолдинг 1Mi Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов считает необходимым введение ковид-паспорта, но при этом четко продумать вопросы сохранности и использования данных. По его словам, сегодня «нет никаких сомнений», что такая информация необходима для врачей, медиков и санэпидслужбы, а также «для принятия управленческих и организационных решений». Результаты опроса портала SuperJob показали, что 59% опрошенных из 349 населенных пунктов страны высказались против того, чтобы инициативу властей Башкирии о ковид-паспортах распространили на всю Россию. Идею поддержали лишь 12% респондентов. Дискуссии о ковид-паспортах ведутся в других странах. В Дании правительство разрабатывает цифровой «вакцинный паспорт» для привитых от коронавируса. Власти предполагают, что это упростит гражданам путешествия в страны, где могут потребовать такой документ. В частности, власти Сейшельских островов, Кипра и Румынии уже отменили карантинные требования для путешественников, которые могут подтвердить вакцинацию. Похожее правило действует в Исландии и Венгрии — там ограничения не касаются также тех, кто может подтвердить, что уже переболел коронавирусом. По словам адвоката, учредителя ООО «Факультет медицинского права» Полины Габай, для оценки успешности этой практики должно пройти несколько месяцев, а большинство государств пока решительных действий в этом направлении не предпринимают.

