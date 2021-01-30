Равнее других: что не так с введением антиковидных паспортов в Башкирии

— В этом шаге я вижу положительный момент, связанный с тем, чтобы приобрести опыт, попробовать и посмотреть, как будет работать система, как она согласовывается с цифровыми технологиями, с правами человека. Посмотреть, взвесить все за и против. Я не вижу в этом больших рисков. Главное, чтобы не было перегибов, чтобы отсутствие ковид-паспорта даже в конкретном субъекте не было причиной того, что человеку нельзя пойти на массовые мероприятия или еще как-то ущемить его права, чтобы это не стало инструментом манипуляций.