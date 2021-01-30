Радий Хабиров: «К 2024 году первичное звено нашей медицины будет в порядке»

— За два года мы модернизировали более 200 ФАПов, чего никогда не было. В ближайшие четыре года мы должны заменить порядка 500-600 ФАПов. Так что к 2024 году первичное звено нашей медицины будет в порядке, — подчеркнул Радий Хабиров.