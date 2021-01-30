Радий Хабиров: «К 2024 году первичное звено нашей медицины будет в порядке»

Радий Хабиров: «К 2024 году первичное звено нашей медицины будет в порядке»

Вчера, 16:31ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Об этом глава региона заявил во время рабочей поездки в Нефтекамск.

Радий Хабиров поручил Минздраву региона включить поликлинику № 2 городской больницы Нефтекамска в республиканскую адресную инвестпрограмму на 2023–2024 гг. Медицинское учреждение построили в 1965 году, и сейчас оно уже не отвечает современным требованиям. Также у поликлиники есть пристрой, который признали аварийным.

По словам главы республики, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2024 года в республику придут 20 млрд руб. Эти средства предполагается направить на строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник.

— За два года мы модернизировали более 200 ФАПов, чего никогда не было. В ближайшие четыре года мы должны заменить порядка 500-600 ФАПов. Так что к 2024 году первичное звено нашей медицины будет в порядке, — подчеркнул Радий Хабиров.

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