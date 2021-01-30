Башкирии выделили еще 3 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков

Башкирии выделили еще 3 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков

Вчера, 13:33ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Об этом рассказал в соцсетях вице-премьер Башкирии Андрей Назаров.

Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров встретился с руководство федерального фонда, который занимается вопросами обманутых дольщиков.

— Сегодня договорились, что фонд дополнительно выделит нам ещё 3 млрд рублей. Благодаря этим деньгам завершим еще 26 проблемных домов. На этом, конечно, останавливаться не будем. Работу продолжим и проведём в Уфе в конце февраля выездное совещание федерального фонда, где и утвердим окончательные решения по этой проблеме.

По словам Андрея Назарова, за прошлый год из средств фонда удалось привлечь в Башкирию 6,7 млрд. руб. — этих денег вместе со средствами из республиканского бюджета, удастся решить проблемы пострадавших семей по 54 объектам. Из них по 19 многоквартирным домам гражданам уже выплачиваются компенсации, остальные дома будут достраиваться.

Всего в республике на начало 2020 года было 7,5 тыс. обманутых дольщиков. Сейчас, по данным Андрея Назарова, остается около половины.

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