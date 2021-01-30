Башкирии выделили еще 3 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков

— Сегодня договорились, что фонд дополнительно выделит нам ещё 3 млрд рублей. Благодаря этим деньгам завершим еще 26 проблемных домов. На этом, конечно, останавливаться не будем. Работу продолжим и проведём в Уфе в конце февраля выездное совещание федерального фонда, где и утвердим окончательные решения по этой проблеме.