Эксперты: доходы жителей России продолжают падать

Эксперты: доходы жителей России продолжают падать

Вчера, 17:19ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По итогам 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 3,5%.

В I квартале россияне жили в среднем на 31,2 тыс. руб. в месяц, во II квартале — на 32,8 тыс, в III — на 35 тыс. руб., в IV квартале сумма выросла до 42,5 тыс. Средняя зарплата в России, согласно Росстату, в 2020 году увеличилась до 49454 руб.

При этом номинальный прирост (5,5%) наполовину съела инфляция, оставив в реальном выражении только 2,2%. В рублях за последние 7 лет зарплаты в России выросли почти на 17 000 рублей, но в долларовом выражении доходы работающего населения уменьшились на 27%. В сумме за последние 7 лет россияне обеднели на 10,6%. Новый спад уровня жизни отбросил реальные доходы населения к отметкам 2010 года.

Экономист Дмитрий Прокофьев и финансист Никита Демидов считают, что никаких «оргвыводов» после этого не последует:

— Чем меньше у людей денег, тем меньше они претендуют на священную валютную выручку госкорпораций, и вообще сидят тихо — если вы посмотрите инфографику, то увидите — проблемы у политического руководства СССР начались как раз тогда, когда у людей выросли доходы.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, ранее Mkset проанализировал основные показатели, которые Башкирия планирует достигнуть к 2030 году. Так если в 2010 году эта сумма составляла 16,3 тыс. руб., в 2016 — 28,1 тыс. руб., то в 2030 году ожидается, что она составит 66,6 тыс. руб. Эта цель вполне достижима в рамках официальной статистики, учитывая, что среднемесячная начисленная зарплата в октябре 2020 года составила 38,3 тыс. руб.

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