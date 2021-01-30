Эксперты: доходы жителей России продолжают падать

При этом номинальный прирост (5,5%) наполовину съела инфляция, оставив в реальном выражении только 2,2%. В рублях за последние 7 лет зарплаты в России выросли почти на 17 000 рублей, но в долларовом выражении доходы работающего населения уменьшились на 27%. В сумме за последние 7 лет россияне обеднели на 10,6%. Новый спад уровня жизни отбросил реальные доходы населения к отметкам 2010 года.