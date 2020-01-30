В Уфе планируют возобновить строительство Воскресенского кафедрального Собора
Сегодня, 16:50ОбществоАлия ФатхиеваФото: Администрация Уфы
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Первый вице-премьер Андрей Назаров заявил, что на строительство Воскресенского кафедрального Собора нужно выделить деньги на первом этапе.
По словам Назарова, средства нужно выделить на обустройство наружных сетей и обследование.
Работы в настоящее время в соборе приостановлены из-за отсутствия финансирования, тогда как окончания работ ждут прихожане, передает РБК-Уфа со ссылкрй на протоиерея Воскресенского собора Ильи Алексанкина.
Представители епархии сообщили первому вице-премьеру, что строительство собора началось в 2003 году, в 2007 его заморозили, некоторые работы велись на пожертвования прихожан, сумма которых составила около 250 млн рублей.
В настоящий момент объект закончен на 80%, на начальном этапе, по словам подрядчиков, потребуется около 1 млрд рублей.
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