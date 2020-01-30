В Уфе планируют возобновить строительство Воскресенского кафедрального Собора

По словам Назарова, средства нужно выделить на обустройство наружных сетей и обследование.

Работы в настоящее время в соборе приостановлены из-за отсутствия финансирования, тогда как окончания работ ждут прихожане, передает РБК-Уфа со ссылкрй на протоиерея Воскресенского собора Ильи Алексанкина.

Представители епархии сообщили первому вице-премьеру, что строительство собора началось в 2003 году, в 2007 его заморозили, некоторые работы велись на пожертвования прихожан, сумма которых составила около 250 млн рублей.