В России легализовали охоту с луком и арбалетом

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти Российской Федерации разрешили гражданам охотиться с луками и арбалетами.
Соответствующий закон вступил в силу в четверг, 30 января. Об этом информирует RNS.
Старый запрет на использование луков и арбалетов и целью охоты чиновники упразднили. Для того, чтобы приобрести охотничий лук или арбалет, россиянам нужно получить охотничий билет или уже иметь разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.
По новому закону к охотничьему метательному стрелковому оружию относятся луки с силой натяжения тетивы свыше 27 кгс, а также арбалеты с натяжения тетивы свыше 43 кгс.
Примечательно, что носить луки и арбалеты с целью для самообороны гражданам запрещается.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей