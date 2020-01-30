В России легализовали охоту с луком и арбалетом

Соответствующий закон вступил в силу в четверг, 30 января. Об этом информирует RNS.

Старый запрет на использование луков и арбалетов и целью охоты чиновники упразднили. Для того, чтобы приобрести охотничий лук или арбалет, россиянам нужно получить охотничий билет или уже иметь разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

По новому закону к охотничьему метательному стрелковому оружию относятся луки с силой натяжения тетивы свыше 27 кгс, а также арбалеты с натяжения тетивы свыше 43 кгс.