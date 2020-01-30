В Роскачестве сравнили пользу оливкового и подсолнечного масел

Оба продукта в первую очередь сравнивали по составу жирных кислот, сообщает 30 января газета «Известия».

Эксперты напомнили, что полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для профилактики атеросклероза, а также улучшают кровообращение и питание тканей. Содержание омега-3 и омега-6 в маслах должно быть в соотношении от 1:2 до 1:4.

Выяснилось, что в обоих продуктах количество омега-3 одинаково. При этом в подсолнечном масле примерно 74% омега-6, а в оливковом - от 4 до 20%. Однако в последнем больше жирной кислоты омега-9, уменьшающей риск инсультов и инфарктов: 77% против 16%.

В подсолнечном масле оказалось больше витамина Е и фитостеролов, которые снижают вероятность развития инсульта и онкологии. В то же время в оливковом масле больше фенольных соединений, замедляющих старение клеток.