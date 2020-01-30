В Челябинске вырубили деревья на полмиллиона рублей

Как сообщает издание kursdela.biz , изначально была вырублена березовая роща на территории микрорайона “Парковый”. Выяснилось, что разрешение у вырубщиков леса имелось. Ущерб составил 338 тысяч рублей.

После стали вырубать деревья в сквере на перекрестки улиц Братьев Кашириных и 40-летия победы. Здесь ущерб оценивается с 210 тысяч рублей.