В Челябинске вырубили деревья на полмиллиона рублей

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В северо-западной части Челябинска происходит незаконная массовая вырубка деревьев. На данный момент уничтожено порядка 65 стволов. По оценкам специалистов, ущерб составляет порядка 500 тысяч рублей.
Как сообщает издание kursdela.biz, изначально была вырублена березовая роща на территории микрорайона “Парковый”. Выяснилось, что разрешение у вырубщиков леса имелось. Ущерб составил 338 тысяч рублей.
После стали вырубать деревья в сквере на перекрестки улиц Братьев Кашириных и 40-летия победы. Здесь ущерб оценивается с 210 тысяч рублей.
На данный момент дело передано в прокуратуру.
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