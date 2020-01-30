В Башкирии запретили продажу снюса детям

Депутаты Курултая Башкирии приняли 30 января закон, запрещающий продажу бестабачных смесей.
Документ также запрещает продажу бестабачных никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей, уточнили в Курултае Башкирии.
По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, речь идет о популярном среди подростков снюсе. Он отметил, что сейчас это очень злободневная тема, которая обсуждается во всей стране, но пока что ничего на федеральном уровне не предпринято.
«Проблема получила очень большой общественный резонанс, особенно после того как в середине января в России был официально зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса», – прокомментировал он.
Напомним, инициатива начала активно обсуждаться после того, как несколько детей из республики получили серьезное отравление. Позже Радий Хабиров заявил, что продавать такие изделия неприемлемо и принял решение организовать рейды по нелегальному производству этой продукции.