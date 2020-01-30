В Башкирии запретили продажу снюса детям

Документ также запрещает продажу бестабачных никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей, уточнили в Курултае Башкирии.

По словам председателя башкирского парламента Константина Толкачева, речь идет о популярном среди подростков снюсе. Он отметил, что сейчас это очень злободневная тема, которая обсуждается во всей стране, но пока что ничего на федеральном уровне не предпринято.

«Проблема получила очень большой общественный резонанс, особенно после того как в середине января в России был официально зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса», – прокомментировал он.