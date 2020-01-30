В Башкирии четыре полицейских зарабатывали на данных об умерших
Сразу четыре уголовных дела возбуждены в отношении двух действующих и двух бывших полицейских Стерлитамака.
Следствие утверждает, что полицейские продавали информацию о новых умерших директору местного ритуального салона. Одно такое сообщение стоило от 500 до 1000 рублей. Пока известно о доказанных случаях, которые происходили в 2016 и 2017 годах, когда полицейские работали оперативными дежурными – один из них, например, был начальником дежурной смены, другой был начальником участкового отдела.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «злоупотребление должностными полномочиями».
В МВД по Башкирии пояснили, что факты продажи информации об умерших людях вскрылись после служебной проверки внутри самого ведомства. Дело передали на дальнейшее рассмотрение в следственный комитет.
Всех полицейских уволили из органов по отрицательным основаниям.