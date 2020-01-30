В Башкирии четыре полицейских зарабатывали на данных об умерших

Следствие утверждает, что полицейские продавали информацию о новых умерших директору местного ритуального салона. Одно такое сообщение стоило от 500 до 1000 рублей. Пока известно о доказанных случаях, которые происходили в 2016 и 2017 годах, когда полицейские работали оперативными дежурными – один из них, например, был начальником дежурной смены, другой был начальником участкового отдела.