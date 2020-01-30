В 2019 году жители Башкирии взяли в Сбербанке кредитов на общую сумму 90 млрд рублей

— Большая часть кредитов приходится на потребительские — в 2019 году их было выдано 234 тысячи на сумму 49 млрд рублей. Остальное приходится на ипотечное кредитование — 25 тысяч на сумму 41 млрд рублей. В целом, кредитный портфель физических лиц по сравнению с прошлым годом вырос на 44 млрд рублей и составил 195 млрд рублей. Также увеличился объем вкладв частных клиентов — с 140 млрд рублей в 2018 году до 158 млрд в 2019 году, — подчеркнул Марат Мансуров.

Кроме того, по итогам года увеличился оборот эквайринга — безналичной оплаты — до 222 млрд рублей (198 млрд в 2018 г.), этой услугой пользуется 16 тысяч предприятий Башкирии.

— Если говорить об итогах работы с юридическими лицами, то в первую очередь отмечу рост кредитного портфеля на 3 млрд рублей по сравнению с 2018 годом — до 65 млрд рублей.

В числе реализованных Сбербанком проектов для бизнеса и населения региона — повышающий доступность банковских услуг в малых населенных пунктах. Он позволяет снимать денежные средства в кассах обычных магазинов в удаленных от райцентров населенных пунктах региона. Проект сейчас реализован более чем в 280 точках Башкирии и продолжает развиваться. Также банком запущен сервис по регистрации ИП и ООО единственным учредителем без оплаты госпошлины и дистанционному открытию расчетного счета в рамках пакета услуг «Легкий старт» через клиентских менеджеров в отделениях Сбербанка (до недавнего времени он ыл доступен только в режиме онлайн).

Кроме того, продолжается развиваться экосистема банка — ряд сервисов для повседневной жизни и бизнеса. Это, в частности, онлайн-кинотеатр «Okko», онлайн-маркетплейс «Беру!», портал для дистанционных медицинских консультаций «Docdoc», сервис вызова такси «Ситимобил» и др.