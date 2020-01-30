Стало известно, почему в Уфе оцепили целый район полицейские
Сегодня, 14:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Сегодня, 30 января в Уфе полицейские оцепили район.
Сегодня утром очевидцы сообщили, что возле здания Башкортостанской таможни полицейские с оружием оцепили целый район. По словам уфимцев, перекрыто было также и движение на улицах.
Несколько автомобилей МВД работают на перекрестке бульвара Ибрагимова и Большой Гражданской, также несколько полицейских с аммуницией и оружием перекрыли вход в таможню. Движение закрыто не только для автомобилей, но и пешеходов.
Со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах «ГТРК-Башкортостан» сообщил, что в этом месте проводятся учения.
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