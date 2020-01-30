Стало известно, почему в Уфе оцепили целый район полицейские

Сегодня утром очевидцы сообщили, что возле здания Башкортостанской таможни полицейские с оружием оцепили целый район. По словам уфимцев, перекрыто было также и движение на улицах.

Несколько автомобилей МВД работают на перекрестке бульвара Ибрагимова и Большой Гражданской, также несколько полицейских с аммуницией и оружием перекрыли вход в таможню. Движение закрыто не только для автомобилей, но и пешеходов.