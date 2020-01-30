Известного режиссера-мультипликатора Боголюбов госпитализировали в Москве
Сегодня, 19:11ОбществоФото: flickr.com
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В Москве 29 января был доставлен в медучреждение режиссер-мультипликатор Александр Боголюбов. Его госпитализировали.
Врачи обнаружили у него ряд проблем со здоровьем, сообщает газета «Известия».
Боголюбов будет проходить консервативное лечение в одной из столичных клиник.
Среди наиболее известных работ режиссера - художественный фильм «Батальоны просят огня», а также мультфильмы «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей».
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