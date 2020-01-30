Глава Башкирии отчитался о снижении преступности в криминальном районе Уфы
Сегодня, 14:57ОбществоАлия ФатхиеваФото: страница главы Башкирии
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По мнению Радия Хабирова, снизить преступность в Инорсе удалось благодаря благоустройству.
Руководитель региона, подводя итоги, назвал это «антикриминальным экспериментом».
«В ходе своих многочисленных встреч с горожанами часто слышу просьбу максимально оградить их от уличного хулиганства, разбоя и тому подобного, что отравляет жизнь, делает ее нервной и несвободной. И вот, мы решили профилактировать криминогенный Инорс», – отметил глава
Хабиров рассказал, что в течение нескольких месяцев в Инорсе появились фонари и камеры видеонаблюдение, что помогло снизить преступность. Он также сообщил, что увеличилось количество патрулей на улицах и открыт дополнительный пункт полиции.
По словам главы республики, преступность в Инорсе снизилась на 40%.
«Это – работает. Будем распространять эту практику на всю республику», – подытожил он.
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