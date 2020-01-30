В ФК «Уфа» в честь своего 10-летия объявили о конкурсе на 100 тысяч рублей
Сегодня, 14:20ОбществоНадежда ВалитоваФото: fcufa.pro
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Футбольный клуб «Уфа» в свой юбилей решил подарить 100 тысяч тому, кто придумает новый дизайн-макет для автобуса команды.
Подробности конкурса рассказали в пресс-службе клуба.
«В 2020 году клуб ждет ребрендинг. В честь 10-летия мы решили устроить конкурс, в котором может принять участие каждый желающий. Для этого нужно придумать лучший дизайн-макет нового автобуса ФК «Уфа», — сообщили в клубе.
Автобус марки MAN LIONS COACH L R08 белого цвета. Главные условия — в макете должен быть изображен как минимум один из символов клуба — пчела или куница, использован фиолетовый цвет и название — «Футбольный клуб «Уфа».
Победитель конкурса получит награду в 100 тысяч рублей.
Эскизы работ следует присылать на электронную почту — fcufa.pro@mail.ru
Конкурс проводится в период с 29.01.2020 по 29.02.2020 г.
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