В ФК «Уфа» в честь своего 10-летия объявили о конкурсе на 100 тысяч рублей

Подробности конкурса рассказали в пресс-службе клуба.

«В 2020 году клуб ждет ребрендинг. В честь 10-летия мы решили устроить конкурс, в котором может принять участие каждый желающий. Для этого нужно придумать лучший дизайн-макет нового автобуса ФК «Уфа», — сообщили в клубе.

Автобус марки MAN LIONS COACH L R08 белого цвета. Главные условия — в макете должен быть изображен как минимум один из символов клуба — пчела или куница, использован фиолетовый цвет и название — «Футбольный клуб «Уфа».

Победитель конкурса получит награду в 100 тысяч рублей.

Эскизы работ следует присылать на электронную почту — fcufa.pro@mail.ru