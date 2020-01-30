«Его подставили»: Срочника из Башкирии посадили на 2 года за групповое вымогательство

19-летний Булат Галлямов, уроженец деревни Саитбаба Гафурийского района Башкирии, весной прошлого года оказался под следствием. Ему и его сослуживцу Владимиру Мичкову инкриминировали уголовное преступление — групповое вымогательство с применением насилия в отношении другого «срочника». До окончания срочной службы молодых людей оставались считанные дни, билеты домой уже были куплены.

Медиакорсеть пообщалась с адвокатом парня Николаем Вовком и сестрой Булата — Айгуль Галлямовой. По их словам, есть вероятность, что молодого человека засудили без вины.

«До дембеля оставались считанные дни»

Уроженец Башкирии, ныне отбывающий срок в стерлитамакской колонии по ч.2 ст. 163 УК РФ за вымогательство с нанесением телесных повреждений, проходил срочную службу в Приморском крае.

Фото: личный архив Галлямовых

По версии следствия, в апреле 2019 года Булат Галлямов и Владимир Мичков вымогали у своего сослуживца Даниила из Новосибирской области восемь тысяч рублей. Когда тот отказался — применили силу в отношение него. Так 19-летние парни из Башкирии и Удмуртии очутились в СИЗО города Уссурийск. До дембеля им оставались считанные недели, молодые люди даже успели приобрести билеты домой. Да только вот их пришлось сдать, а сами они были этапированы конвоем прямо в места лишения свободы.

Булат сначала отказывался признавать свою вину, утверждал, что он не трогал Даниила, рассказывает его родная сестра Айгуль. Но прокурор пообещал, что в случае признания вины он получит условный срок. Отчаявшись, молодой человек согласился.

Фото: личный архив Галлямовых

— В суде и прокурор и адвокат просили условный срок, потерпевший тоже был против, чтобы его посадили. Судья не стал к ним прислушиваться. Булату дали два года лишения свободы в колонии общего режима, а Владимиру — 1,5, — рассказывает она. Это стало для всех неожиданностью.

Вскоре проиграли и апелляцию. Однако не собирались сдаваться. Чтобы подготовить кассационную жалобу, Галлямовы наняли юриста Николая Вовка. Опытный адвокат выяснил новые подробности дела, пообщавшись практически со всеми участниками и очевидцами случившегося.

— Как я понял, в этой части молодые парни пытались самоутвердиться за счет друг друга. Поэтому история получилась запутанной, — рассказывает адвокат. — Свидетель инцидента, с которым я общался, отрицает факт физического насилия и вымогательства.

В ходе встречи молодые люди обсуждали, почему Даниил и его несколько друзей употребляют алкоголь во время службы. Еще один военнослужащий, во время того самого инцидента несший службу на посту неподалеку, говорит, что не слышал, о чем те говорили, но видел, что никто никого не бил. Но на суде свидетельствовали об обратном, так как хотели поскорее уехать домой, а следователи их пугали, что если они не поменяют свои показания, то задержатся надолго.

Кроме того, как выяснил адвокат, есть диктофонная запись, где пострадавший во время дружеской беседы со сослуживцами признается, что его никто не бил. Там же он рассказывает, что идея подставы появилась по инициативе его друга, другого военнослужащего-«срочника», который негативно относился к Булату. Телесные повреждения в грудь специально нанес именно этот парень и предложил таким образом наказать Галлямова.

— Сам потерпевший отказался со мной общаться, сославшись, что ему запретили это делать родители. Но дал мне свой номер мобильного телефона, согласился пообщаться после окончания службы. В ноябре прошлого года закончился срок его службы, я ему звонил, но он так и не поговорил со мной, — дополняет свой рассказ адвокат.

«Улыбчивый и трудолюбивый»

До апреля 2019 года Булат не был замечен в отрицательных поступках. В семье Галлямовых — трое детей. Булат самый младший. До армии он получил образование по профессии электрика. Его сестра Айгуль не верит, что ее брат мог стать преступником.

Булат с мамой и сестрами Фото: личный архив Галлямовых

— Он очень улыбчивый, светлый человек. Очень трудолюбивый. После армии собирался устроиться на работу и помочь родителям отремонтировать дом. Я уверена, что его подставили, — рассказывает она.

По словам Николая Вовка, сослуживцы и командиры Булата также характеризуют молодого человека только с положительной стороны. До апреля 2019 года, до того самого инцидента, он ни в каких негативных историях замечен не был.

На данный момент его семья надеется, что Кассационный военный суд России пересмотрит его дело. Дата заседания, которое состоится в Новосибирске, еще не назначена.

Напомним, в марте 2019 года Медиакорсеть рассказывала, как кредиторы требовали денег с матери погибшего солдата-срочника из Салаватского района республики. Близкие молодого человека считают, что он стал жертвой известной «банды Пигаря» — бывших заключенных, терроризировавших десятки контрактников в Алтайской военной части Алейск.