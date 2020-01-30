Диетолог: тростниковый сахар вреднее обычного

Ковальков отметил, что многие считают тростниковый сахар более полезным. Однако формула у него такая же - он состоит из глюкозы и фруктозы, сообщает газета «Известия» .

Врач подчеркнул, что тростниковый сахар может принести человеку гораздо больший вред, чем обычный. Из-за того, что данный продукт перевозят через океан на сухогрузах, необходимо отпугивать от вкусного лакомства обитающих на судне мышей. Для этого груз обкладывают мышьяком, который впитывается в сахар. По технологии продукт должны очищать, чтобы превратить в белый. Однако этого не происходит.