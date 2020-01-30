Диетолог: тростниковый сахар вреднее обычного

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По словам диетолога, главы клиники «Коррекция веса» Алексея Ковалькова, коричневый или бурый сахар, который изготовлен из тростника, может быть вреднее традиционного. При этом он стоит дороже.
Ковальков отметил, что многие считают тростниковый сахар более полезным. Однако формула у него такая же - он состоит из глюкозы и фруктозы, сообщает газета «Известия».
Врач подчеркнул, что тростниковый сахар может принести человеку гораздо больший вред, чем обычный. Из-за того, что данный продукт перевозят через океан на сухогрузах, необходимо отпугивать от вкусного лакомства обитающих на судне мышей. Для этого груз обкладывают мышьяком, который впитывается в сахар. По технологии продукт должны очищать, чтобы превратить в белый. Однако этого не происходит.
Потом специалисты обнаруживают в организме людей большое количество мышьяка, который не выводится по нескольку лет, добавил Ковальков.
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