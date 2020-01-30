Чиновник из Башкирии наживался на сиротах, но его все же накажут

В следственном комитете отмечают, что приобретаемое жилье не соответствовало строительным требованиям. Жилье не соответствовало требуемым нормам, были допущены явные нарушения, отсутствовали документы, объекты сдавались по указке обвиняемого без проверки.

Кроме того, чиновник заключил контракты с супругой его знакомого на покупку домов администрацией района на обеспечение детей сирот на сумму 18,8 млн рублей. Дома были впоследствии признаны аварийными и подлежащими сносу, передает следком.

В релизе следователей также отмечается, что обвиняемый заключил с «Фондом строительства социального жилья Республики Башкортостан» муниципальные контракты на квартиры общей стоимостью 15,7 млн рулей по закупке 17 квартир для детей-сирот. Как выяснилось и в этом доме были многочисленные нарушения.