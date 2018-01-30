В Башкирии снижение доходов населения отразилось на медпрофилактике

Новый порядок профилактических осмотров населения вызвал много вопросов у населения.

С 1 января текущего года вступил в силу новый порядок проведения профилактических медосмотров, в котором произошли принципиальные изменения. Детали нововведений сообщила на пресс-конференции в газете «Коммерсант-Уфа» главный специалист-эксперт отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава республики Елена Галимуллина.

По ее словам, принципиальным отличием нового метода проведения медосмотров от прежнего, практиковавшегося с незапамятных времен, стала детализация обследований в соответствии с возрастными диапазонами.

Так, на основе анализа заболеваемости теперь население разных возрастов в ходе медосмотров по программе госгарантий (то есть бесплатно) может пройти разные виды обследований. Так, в более раннем возрасте актуальны исследования легких и кишечника на наличие признаков онкологических заболеваний, статистика по которым вызывает тревогу. А для пожилых людей важнее обследования у отоларинголога и измерение внутриглазного давления.

При этом традиционные общие анализы крови и мочи вместе с ультразвуковой диагностикой, всегда считавшиеся весьма информативными, из первичного этапа медосмотров оказались исключены. Такого рода исследования и общение с узкими специалистами возможны на втором этапе медосмотра, если терапевт сочтет их необходимыми и даст соответствующее направление.

Средняя себестоимость медосмотров «по минимуму», как в коммерческой, так и в государственной клинике сегодня составляет около трех тысяч рублей. Предположения журналистов о том, что новый порядок медосмотров является очередной попыткой минздрава сэкономить, представитель ведомства отвергла, оговорившись, впрочем, что в соответствии с субординацией не имеет полномочий комментировать решения своей вышестоящей организации.

Наиболее четко сформулировала ответ на этот вопрос руководитель одной из крупных частных клиник Уфы Светлана Погорецкая.

- Раньше, в советские времена, была четкая система медицинской профилактики, которая действовала, начиная с детского сада. Теперь она утрачена. В наше время у населения выработалось потребительское отношение к медицине, которое во многом обусловлено и падением покупательской способности людей. Как следствие – так называемые «чек-апы» (комплексное обследование здоровья), и программы профилактики начали у нас постепенно сворачиваться, - констатировала факт представитель коммерческой клиники.

Возрождением забытых традиций попробовали заняться в Республиканском кардиодиспансере, представители которого запустили в четырех школах пилотный проект приучения к здоровому образу жизни.

Пока же мысль о том, что недостаток средств должен стать стимулом для заботы о собственном здоровье и предупреждении населения, к сожалению, пока подавляющему большинству россиян не близка.

На этом фоне бесплатные медосмотры по программе госгарантий, казалось бы, наоборот, должны пользоваться популярностью. Но и тут бывают странности.

- Мы сталкивались со случаями, когда работодателю, который заключает договор о проведении диспансеризации с нашей клиникой, не нужны в итоге данные о большом числе профзаболеваний, - отметили на пресс-конференции представители клиник. – Например, когда на предприятии некем заменить суперпрофессионала, у которого обнаруживаются признаки того или иного заболевания. Да и сами работники, не желающие лишиться выгодного места, не стремятся сообщать о своих диагнозах.

И тем не менее эти два примера являются, скорее, исключением из общего правила, которое гласит о том, что медицинская профилактика в стране находится на весьма низком уровне. Почти у каждого в памяти есть печальные примеры, когда от инфаркта или инсульта погибал человек, недавно прошедший диспансеризацию. Однако, по мнению медиков, тут не всегда уместно говорить о низком качестве обследования.

- Чтобы выявить те или иные заболевания, порой необходимо пройти определенный набор исследований. Одного из этих маркеров бывает недостаточно для определения степени опасности, - подчеркнули участники пресс-конференции.

Насколько эффективен новый порядок медосмотров, должно стать понятно в конце 2018 года, когда у специалистов будет возможность сравнить их результаты с итогами предыдущих годов. Тогда уже появится больше оснований для споров и обсуждений.

При этом вполне справедливым показался ответ представителя минздрава на вопрос о сложностях при получении пресловутых справок для бассейна и тому подобных обследований.