В Башкирии отчитались о строительстве проблемного ЖК «Новобулгаково»

По данным госкомстроя Башкирии, строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками.

Госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии на своем официальном сайте отчитался о работе на проблемном объекте ЖК «Новобулгаково». По информации ведомства, 27 января чиновники госкомстроя встретились с представителями инициативной группы дольщиков, а также с представителями застройщика ООО «СтройВертикаль», подрядчиков ООО "Система", ООО "ВостокТрэйд", а также администрации Уфимского района.

- В ходе совещания было отмечено, что строительно-монтажные работы проводятся в соответствии с ранее утвержденными графиками производства работ. Представители инициативной группы как всегда смогли обсудить все актуальные вопросы и проблемы, возникшие в ходе работы, - отмечается в сообщении.

Напомним, что Новобулгаково – это один из проблемных объектов в Башкирии. Объект позиционировался как крупнейший малоэтажный поселок, «голландская деревня» в пригороде Уфы. Его строительство начала компания «Стройвертикаль» в 2012 году. 1,5 года назад дольщикам обещали, что строительство завершится в 2015 году. Однако этого не произошло: у компании случился кризис и строительство заморозили. В конце прошлого года дольщики объявили голодовку, которая продлилась два дня.

Также в конце прошлого года стало известно о том, что для завершения строительства объекта будет привлечен инвестор – ОАО «УХБК» (принадлежит предпринимателю Марселю Юсупову). Компания готова вложить в строительство до 200 млн руб, а взамен рассчитывает получить свободные земельные участки «Стройвертикали».