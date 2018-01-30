В Башкирии ищут 16-летнюю школьницу Марину Выгузову

Девушку не могут найти второй день.

16-летняя Марина Выгузова из Кумертау пропала 28 января в 16:00, сообщили в РОО «Поиск детей-Уфа».

Марина – темноглазая девушка с темно-русыми волосами, ростом 180 см. Была одета в голубую куртку ниже пояса, теплые зимние брюки черного цвета, черные ботинки и шапку горчичного цвета с помпоном.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении, обратиться по телефонам: Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных), агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа": +79177949484