Уфимский микробиолог завёл Инстаграм и показывает микрообитателей человека

Микробиолог-блогер делает снимки со своего светового микроскопа. В электронном фотоальбоме биолога - пылевые клещи, бактерии, клетки крови под многократным увеличением.

- Я люблю свою работу и бесконечно любуюсь красотой микромира и не смогла держать это в себе, решила делиться наблюдениями с соотечественниками, - пишет сотрудница одной из клинических лабораторий Уфы, Инстаграм-блогер yannasamsonova. Она изучает костный мозг, кровь, плевральную жидкость, мокроту и много чего еще. В медицине уже больше 17 лет, с 1999 года. Пока в Инстаграмме микробиолога около 90 публикаций.

- Снимки со светового микроскопа мои, я работаю с этим материалом каждый день. Снимки с электронного микроскопа подкидывают товарищи-коллеги из научных институтов. Некоторые снимки с просторов Интернета, я изучаю их соответствие заявленному и даю профессиональное объяснение моим подписчикам, - рассказывает yannasamsonova.

В окуляре своего микроскопа она видит злокачественные клетки крови, костного мозга, личинок паразитов и бактерий.

- Большое счастье видеть здоровые клетки и чистые препараты, радуюсь за каждого пациента! - пишет микробиолог. Попутно yannasamsonova напоминает о необходимости чаще мыть руки, и под фотографией аскарид в чашке Петри эта рекомендация воспринимается значительно убедительней.

- Вот этот человек болеет гельминтозом, но его хорошо лечат и скоро он будет здоров! - пишет блогер-микробиолог.