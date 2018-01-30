Проверка слуха: В одной из школ Уфы дети заболели корью

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В Роспотребнадзоре по республике эту информацию не подтвердили.
Сегодня днем в социальных сетях появилась информация о том, что в одной уфимской гимназии зафиксирована вспышка кори. Родители сообщали о том, что сегодня, 30 января были госпитализированы 7 детей, а учителям и ученикам медицинские работники в срочном порядке делали прививки. В других группах в соцсетях утверждают, что заболел всего один ребенок.
В самой школе эту информацию Медиакорсети не подтвердили. А в территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что диагноз не подтвердился.
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