Накануне, 28 декабря, состоялся розыгрыш в «Спортлото «5 из 36». По счастливой случайности крупный денежный приз выиграл житель столицы Башкирии. Известно, что он приобрел билет, не выходя из дома, на сайте компании «Столото».

Общая сумма выигрыша составила более 2,6 миллионов рублей, благодаря развернутой ставке. Сейчас счастливчик должен зарегистрировать свой билет, после чего он отправится в Москву за выигрышем. Напомним, ранее житель Уфы Марат Гареев стал счастливым обладателем нового автомобиля, стоимостью 600 тысяч рублей. Он выиграл машину в лотерею «Русское лото» после того, как купил билет в одном из киосков города.

