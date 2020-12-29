Все замечания УФАС Башкирии к участку «Садового кольца» на Лесотехникума в Уфе сняты

«Садовое кольцо» взяло на себя обязательство по контролю за возведением объектов «Госстроя», который из-за финансовых трудностей не мог завершить их в срок: ЖК «Белая река», ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» и ЖК «Московский». Общий объём инвестиций оценивается в более чем 3,4 миллиарда рублей. В частности, ЖК «Белая река» планировалось сдать в 2017 году, однако этого не случилось — в марте 2020-го к проекту подключилась ГК «Садовое кольцо». В декабре первые две секции были введены в эксплуатацию, и уже 518 дольщиков получили обещанные квартиры. Всего до конца года, по заявлению «Садового кольца», к передаче будет готово порядка 800 квартир. ЖК «Белая река» уже посещал глава Башкирии Радий Хабиров. Он в очередной раз признал серьёзность проблемы долевого строительства в республике и отметил положительную работу «Садового кольца».