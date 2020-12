Все замечания УФАС Башкирии к участку «Садового кольца» на Лесотехникума в Уфе сняты

В Башкирии управление Федеральной антимонопольной службы РФ отменило предписания о возврате земельного участка, выданного девелоперской группе компаний «Садовое кольцо» для возведения ЖК Tau House. Сделано это было после разъяснения министерства строительства республики и уфимской администрации.

Ранее региональное управление ФАС выдало два предписания по поводу «Садового кольца». В частности, антимонопольщики сочли, что соглашение о передаче девелоперу участков под жилое строительство на улице Лесотехникума было заключено с нарушениями: они не получили данных, что собственники смежных земель были уведомлены об этой сделке должным образом. Однако после ответа администрации Уфы местное управление федеральной службы отозвало предписания. Как пояснили чиновники, владельцы соседних участков были уведомлены и возражений не имеют. В доказательство они предоставили в ФАС письма собственников. Руководитель управления ФАС России по РБ Андрей Хомяков заявил, что в связи с устранением признаков нарушения основания для возбуждения антимонопольного дела отпали. Второе предупреждение ФАС касалось справки «Садового кольца» об опыте работы. По закону инициатор инвестпроекта должен иметь не менее трех лет опыта работы застройщиком и ввести в эксплуатацию не менее 10 тысяч кв. метров жилфонда. Отметим, группа компаний «Садовое кольцо» работает на рынке строительства с 2003 года. При подаче ходатайства подконтрольная ей компания «Садовое кольцо Уфа» указала справку и разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства жилого дома в подмосковном Красногорске. Однако башкирское ФАС обратило внимание, что остальной комплекс в эксплуатацию не введён. — Поскольку проектная документация объекта предусматривала три этапа, ФАС, судя по всему, посчитала, что пока не реализован третий этап — благоустройство — объект нельзя считать завершенным, — пояснил тогда управляющий партнёр ГК «Садовое кольцо» в республике Башкортостан Михаил Фельдман. В то же время он отметил, что градостроительный кодекс допускает возможность выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию в отношении отдельных этапов строительства, а реализованный проект «Садового кольца» включает более 40 тысяч кв. метров, что соответствует требованиям инвестсоглашения. В конце декабря соответствующие разъяснения ФАС РФ по РБ получил от республиканского министерства строительства, после чего отменил и второе предписание. Напомним, «Садовое кольцо» заключило инвестсоглашение при участии правительства Башкирии: по нему компания получила в аренду участок на улице Лесотехникума, где возводит ЖК Tau House. При этом не менее 10% от вновь созданного жилфонда в данном проекте должно быть передано обманутым дольщикам-«воздушникам». Также девелопер планирует заключить инвестсоглашение, по которому вкладывает свои средства в завершение строительства проблемных объектов, а за это власти предоставляют ему в аренду земельные участки для строительства новых ЖК без торгов — благодаря компенсационным участкам, девелопер покроет свои вложения. Отметим, свою часть обязательств «Садовое кольцо» начало исполнять, не дожидаясь заключения инвестсоглашения, и уже завершило достройку первого проблемного объекта ЖК «Белая Река». Глава Башкирии поздравил дольщиков ЖК «Белая река» с началом выдачи квартир «Садовое кольцо» взяло на себя обязательство по контролю за возведением объектов «Госстроя», который из-за финансовых трудностей не мог завершить их в срок: ЖК «Белая река», ЖК «Дом на Ленина», ЖК «Эрмитаж. Горсовет» и ЖК «Московский». Общий объём инвестиций оценивается в более чем 3,4 миллиарда рублей. В частности, ЖК «Белая река» планировалось сдать в 2017 году, однако этого не случилось — в марте 2020-го к проекту подключилась ГК «Садовое кольцо». В декабре первые две секции были введены в эксплуатацию, и уже 518 дольщиков получили обещанные квартиры. Всего до конца года, по заявлению «Садового кольца», к передаче будет готово порядка 800 квартир. ЖК «Белая река» уже посещал глава Башкирии Радий Хабиров. Он в очередной раз признал серьёзность проблемы долевого строительства в республике и отметил положительную работу «Садового кольца».

