В ВОЗ заявили, что в 2021 году население ждут новые проблемы, связанные с COVID-19

В ВОЗ заявили, что в 2021 году население ждут новые проблемы, связанные с COVID-19

Вчера, 17:37ОбществоPhoto: pixabay.com
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил свои прогнозы касательно наступления нового, 2021 года. Он прогнозирует, что в наступающем году появятся «новые проблемы», включая и новые разновидности коронавирусной инфекции.

Как сообщает RT со ссылкой на издание «РИА Новости», он отметил важность помощи гражданам, которые «устали от пандемии», а также предложил обмениваться эпидемиологической информацией и опытом борьбы с коронавирусом в рамках взаимодействия с ООН и другими государствами.

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