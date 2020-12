В ВОЗ заявили, что в 2021 году население ждут новые проблемы, связанные с COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус озвучил свои прогнозы касательно наступления нового, 2021 года. Он прогнозирует, что в наступающем году появятся «новые проблемы», включая и новые разновидности коронавирусной инфекции.

Как сообщает RT со ссылкой на издание «РИА Новости», он отметил важность помощи гражданам, которые «устали от пандемии», а также предложил обмениваться эпидемиологической информацией и опытом борьбы с коронавирусом в рамках взаимодействия с ООН и другими государствами.

