В ВОЗ заявили, что в 2021 году население ждут новые проблемы, связанные с COVID-19

Как сообщает RT со ссылкой на издание «РИА Новости», он отметил важность помощи гражданам, которые «устали от пандемии», а также предложил обмениваться эпидемиологической информацией и опытом борьбы с коронавирусом в рамках взаимодействия с ООН и другими государствами.