В Башкирии разыскивают алиментщика, который задолжал своим детям полмиллиона рублей

По данным пресс-службы ФССП, в отношении Хайдарова возбуждено исполнительное производство. По решению суда, он должен перечислять деньги на содержание двух своих дочерей 12 и 3 лет. Однако деньги он не отправлял, а также официально нигде не работал. Судебные приставы ограничили должника в праве выезда за границу, наложили арест на банковские счет. Кроме того, его привлекли к административной ответственности, однако мужчина подался в бега.