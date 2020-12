В Башкирии разыскивают алиментщика, который задолжал своим детям полмиллиона рублей

Судебные приставы Башкирии объявили в розыск Ильшата Хайдарова, долг которого по алиментам составляет около полумиллиона рублей. 38-летний мужчина может находиться в Уфе или Стерлитамаке.

По данным пресс-службы ФССП, в отношении Хайдарова возбуждено исполнительное производство. По решению суда, он должен перечислять деньги на содержание двух своих дочерей 12 и 3 лет. Однако деньги он не отправлял, а также официально нигде не работал. Судебные приставы ограничили должника в праве выезда за границу, наложили арест на банковские счет. Кроме того, его привлекли к административной ответственности, однако мужчина подался в бега. Photo: ФССП Предположительно мужчина может скрываться в Уфе или Стерлитамаке. Всех, кто обладает какой-то информацией, просят обращаться в дежурную часть УФССП по РБ по телефону: 8 (347) 273-56-40.

