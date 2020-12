В этом году в Башкирии пополнилось число хоккейных коробок. Об их открытии рассказал глава республики Радий Хабиров соцсетях.

В 2020 году залили катков и хоккейных площадок на 100 больше, чем в прошлом году. Теперь покататься на коньках или поиграть в хоккей на 638 катках. Чтобы дети и взрослые больше времени проводили на улице, потому что заболеваемость в помещениях выше, написал Хабиров. Он также пожелал здоровья и побольше заниматься спортом. Напомним, на вчерашнем оперативном совещании Радий Хабиров попросил глав муниципалитетом сделать некоторые катки бесплатными.

