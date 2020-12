«У нас тут „Мёртвые души“». Жители Блохино попросили Хабирова спасти их посёлок

Жители башкирского посёлка Блохино в Иглинском районе записали видеообращение к главе республике Радию Хабирову с просьбой внести их участки в генплан сельского поселения Акбердино, поскольку до тех пор они остаются без обслуживания и рискуют остаться без жилья.

По словам блохинцев, они купили здесь участки, однако после администрация заявила, что эти земли относятся к категории сельскохозяйственных, а потому сельсовет не принимает их в своё поселение. — Я купила здесь земли, чтобы построить дом для детей на материнский капитал, — рассказывает одна из владельцев участка. — Сейчас выясняется, что земля не для жилья. Я как буду с пенсионном фонде рассчитываться? Я налоги за него плачу по самое не хочу. Video: Mkset.ru При этом жители возмущаются: когда приходит время, администрация Акбердино требует заплатить налоги за участки, на которых люди де-юре даже не живут. В связи с этим они недовольны главой сельсовета Азаматом Сатаевым. — Когда были выборы, с нашего посёлка все пошли на выборы, но если мы не являемся жителям Акбердино, признайте их недействительными и снимите Сатаева, — призывают блохинцы. — У нас же [юридически] нет посёлка, нет людей, у нас тут «мёртвые души». По их остальных, официальные просьбы о помощи к администрации Акбердино остаются без результата. Жители Блохино считают, что их просто «футболят». — Они получают запрос, в установленные сроки отвечают, но в этих ответах — одно и то же, как будто первый раз вопросы видят и просто копируют предыдущие ответы, — говорят жители. — Не пытаются решить вопрос, а пытаются грамотно отфутболить. Они заявляют, что уже не могут всерьёз рассчитывать на помощь местных чиновников. — Радий Фаритович, примите, пожалуйста, меры, — говорят блохинцы. — Если до вас дойдёт. Напомним, пресс-конференция Радия Хабирова по итогам 2020 года в Башкирии состоится сегодня в 19-00 по местному времени.

