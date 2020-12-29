«У нас тут „Мёртвые души“». Жители Блохино попросили Хабирова спасти их посёлок

«У нас тут „Мёртвые души“». Жители Блохино попросили Хабирова спасти их посёлок

Вчера, 14:07ОбществоАнтон СеливерстовPhoto: Mkset.ru
Жители башкирского посёлка Блохино в Иглинском районе записали видеообращение к главе республике Радию Хабирову с просьбой внести их участки в генплан сельского поселения Акбердино, поскольку до тех пор они остаются без обслуживания и рискуют остаться без жилья.

По словам блохинцев, они купили здесь участки, однако после администрация заявила, что эти земли относятся к категории сельскохозяйственных, а потому сельсовет не принимает их в своё поселение.

— Я купила здесь земли, чтобы построить дом для детей на материнский капитал, — рассказывает одна из владельцев участка. — Сейчас выясняется, что земля не для жилья. Я как буду с пенсионном фонде рассчитываться? Я налоги за него плачу по самое не хочу.

Video: Mkset.ru

При этом жители возмущаются: когда приходит время, администрация Акбердино требует заплатить налоги за участки, на которых люди де-юре даже не живут. В связи с этим они недовольны главой сельсовета Азаматом Сатаевым.

— Когда были выборы, с нашего посёлка все пошли на выборы, но если мы не являемся жителям Акбердино, признайте их недействительными и снимите Сатаева, — призывают блохинцы. — У нас же [юридически] нет посёлка, нет людей, у нас тут «мёртвые души».

По их остальных, официальные просьбы о помощи к администрации Акбердино остаются без результата. Жители Блохино считают, что их просто «футболят».

— Они получают запрос, в установленные сроки отвечают, но в этих ответах — одно и то же, как будто первый раз вопросы видят и просто копируют предыдущие ответы, — говорят жители. — Не пытаются решить вопрос, а пытаются грамотно отфутболить.

Они заявляют, что уже не могут всерьёз рассчитывать на помощь местных чиновников.

— Радий Фаритович, примите, пожалуйста, меры, — говорят блохинцы. — Если до вас дойдёт.

Напомним, пресс-конференция Радия Хабирова по итогам 2020 года в Башкирии состоится сегодня в 19-00 по местному времени.

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