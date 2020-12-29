«У нас тут „Мёртвые души“». Жители Блохино попросили Хабирова спасти их посёлок

— Я купила здесь земли, чтобы построить дом для детей на материнский капитал, — рассказывает одна из владельцев участка. — Сейчас выясняется, что земля не для жилья. Я как буду с пенсионном фонде рассчитываться? Я налоги за него плачу по самое не хочу.