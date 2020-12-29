Синоптики рассказали о погоде в предновогоднюю ночь

Синоптики рассказали о погоде в предновогоднюю ночь

Сегодня, 07:30ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на середину недели.

Сегодня местами пройдет небольшой снег. Синоптики предупреждают о снежных накатах на дорогах и гололедице. Днём столбик термометра достигнет отметки в -10...-15 градусов.

30 декабря также ожидается снег. Ночью похолодает до -23...-28 градусов. Днём температура воздуха составит -17...-22 градуса, однако местами будет -12 градусов.

В предновогоднюю ночь ожидается -17...-22 градуса, при прояснениях похолодает до -28 градусов. Днём температура воздуха достигнет отметки в -11...-16 градусов, местами -22.

погодаБашкирияснег
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