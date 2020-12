Синоптики рассказали о погоде в предновогоднюю ночь

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на середину недели.

Сегодня местами пройдет небольшой снег. Синоптики предупреждают о снежных накатах на дорогах и гололедице. Днём столбик термометра достигнет отметки в -10...-15 градусов. 30 декабря также ожидается снег. Ночью похолодает до -23...-28 градусов. Днём температура воздуха составит -17...-22 градуса, однако местами будет -12 градусов. В предновогоднюю ночь ожидается -17...-22 градуса, при прояснениях похолодает до -28 градусов. Днём температура воздуха достигнет отметки в -11...-16 градусов, местами -22.

