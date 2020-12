Властями Мурманской области принято решение о выделении семьям рыбаков, которые погибли во время крушения рыболовного траулера «Онега» в Баренцевом море, по одному миллиону рублей.

Как сообщает iz.ru со ссылкой на региональное министерство информационной политики, речь идет о семьям моряков, тела которых не были найдены. Те члены экипажа, кто пострадал при крушении траулера, получат по 500 тысяч рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter