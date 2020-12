Сдана первая очередь ЖК «Биосфера»! Секции В и Г получили ввод в эксплуатацию

В преддверии Нового года, ГК «Первый Трест» получила ввод в эксплуатацию секций В и Г в жилом комплексе «Биосфера», а это значит, что совсем скоро ещё 443 семьи получат ключи от своих новых квартир. Напомним, что в октябре были сданы секции А и Б в ЖК «Биосфера».

Сегодня на территории ЖК «Биосфера» ведутся работы по созданию уникального пространства. Для удобства жильцов во дворе появятся зоны отдыха и современные игровые и спортивные площадки. Днем можно гулять с детьми, а вечером выйти подышать перед сном — абсолютно ни о чем не тревожась, ведь кроме комфорта ГК «Первый Трест» позаботилась и о безопасности: закрытый двор, служба консьержей и видеонаблюдение по всему периметру территории. В ЖК «Биосфера» всё предусмотрено для вашего комфорта. Во всех секциях реализованы: колясочные и велосипедные, кладовые зоны и подземный паркинг на 254 места с лифтовым сообщением с жилыми этажами. Для реализации проекта использованы современные материалы и комплектующие от ведущих производителей мира: скоростные лифты Otis, фирменные радиаторы Buderus, трубы отопления Sanext, оконные профили Deceuninck (71 мм). Также в 2020 году ввод в эксплуатацию получил «Никольский» дом в клубном историческом квартале «На Успенской». Только за этот год благодаря стараниям ГК «Первый Трест» было построено почти 65 000 кв. м и более 1200 семей обрели свой дом. Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 500 000 кв. м в Уфе — это 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК «Новатор» и ЖК Grand& Grand.

