Сдана первая очередь ЖК «Биосфера»! Секции В и Г получили ввод в эксплуатацию

Сегодня на территории ЖК «Биосфера» ведутся работы по созданию уникального пространства. Для удобства жильцов во дворе появятся зоны отдыха и современные игровые и спортивные площадки. Днем можно гулять с детьми, а вечером выйти подышать перед сном — абсолютно ни о чем не тревожась, ведь кроме комфорта ГК «Первый Трест» позаботилась и о безопасности: закрытый двор, служба консьержей и видеонаблюдение по всему периметру территории.