Росстат раскрыл данные смертности от коронавируса в Башкирии

Росстат раскрыл данные смертности от коронавируса в Башкирии

Сегодня, 11:12ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Росстат опубликовал статистику смертности населения от коронавируса за ноябрь 2020 года. Республика оказалась в лидерах по самой низкой смертности.

По их данным, в республике за месяц от коронавируса или от осложнений, вызванных инфекцией, скончалось 28 человек. Еще один пациент скончался по другой причине, но все же был болен новой опасной болезнью.

Башкирия имеет одни из самых низких показателей смертности в ПФО. Меньше умерших от коронавируса зафиксировано только в Мордовии. Там жертвами болезни стали 14 человек. Больше всего умерших от коронавируса зафиксировано в Нижегородской области – 608 человек, чуть меньше в Пермском крае – 524 человека.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы