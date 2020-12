Росстат раскрыл данные смертности от коронавируса в Башкирии

Росстат опубликовал статистику смертности населения от коронавируса за ноябрь 2020 года. Республика оказалась в лидерах по самой низкой смертности.

По их данным, в республике за месяц от коронавируса или от осложнений, вызванных инфекцией, скончалось 28 человек. Еще один пациент скончался по другой причине, но все же был болен новой опасной болезнью. Башкирия имеет одни из самых низких показателей смертности в ПФО. Меньше умерших от коронавируса зафиксировано только в Мордовии. Там жертвами болезни стали 14 человек. Больше всего умерших от коронавируса зафиксировано в Нижегородской области – 608 человек, чуть меньше в Пермском крае – 524 человека.

