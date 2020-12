Совместная работа российских и американских спецслужб выявила преступную группировку, которая занималась контрабандой наркотиков.

По сообщению iz.ru, сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с американскими коллегами провели международную спецоперацию по задержанию транснациональной преступной группы, которая занималась перевозкой наркотических средств из Южной Америки в Россию и страны Европы с целью последующей продажи. В результате проведенной операции члены преступного сообщества были задержаны, изъято свыше трехсот тридцати килограммов кокаина.

