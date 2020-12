Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях рассказал о подарке, который получил в преддверии Нового года.

Радий Хабиров поделился, что подарки не принимает, а в его приёмной никогда нет очередей с коробками и букетами. Однако сегодня он всё-таки не выдержал и принял в подарок кофту с принтом, на которой написано «Home», но вместо буквы «О» изображена карта Башкирии. Для меня, конечно, это очень ностальгическая штука — слово «дом» и карта родной Башкирии, сказал глава Башкирии. Напомним, ранее Радий Хабиров поделился планами на новогодние праздники. 2021 год он решил встретить в Башкирии.

