Пользователи ВКонтакте выбрали главный мем 2020 года

Следом идёт мем «Ну как там с деньгами». Это старый телефонный розыгрыш, который снова стал популярен в 2020 году, — возможно, из-за сложной экономической ситуации во время пандемии. В топ-5 вошёл мем, в котором эксцентричный историк Евгений Понасенков произносит: «Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас уничтожу». Его используют, чтобы показать своё превосходство над оппонентом.