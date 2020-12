Федерация футбола Грузии назвала полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию лучшим футболистом страны по итогам 2020 года.

«Рубин» – уже вторая российская команда в карьере юного грузина. Ранее он выступал за московский «Локомотив». В нынешнем сезоне 19-летний игрок забил два мяча и сделал пять результативных передач в 16 матчах чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter