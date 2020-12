От водки до молока: что подорожает в следующем году

В России со следующего года увеличатся цены на ряд товаров и услуг. Причина — инфляция, новые требования к производителям продукции, а также падение курса рубля.

NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся имеющейся информации, тарифы на услуги ЖКХ в России индексируются ежегодно. В следующем году «коммуналка» в среднем подорожает на четыре процента. Правительство РФ уже утвердило процент индексации тарифов ЖКХ на следующий год для всех регионов страны. Традиционно, по всей территории РФ установятся разные цифры индексации: от трех до шести с половиной процентов. Вместе с тем, в октябре уходящего года ФАС утвердила процент индексации тарифов на железнодорожные билеты. Стоимость пассажирских перевозок, провоза багажа и дополнительных услуг РЖД с первого января следующего года вырастет почти на четыре процента. Акциз на табак и табачные изделия в предстоящем году поднимется на двадцать процентов. По оценкам представителей табачной индустрии, стандартная пачка сигарет станет дороже как минимум на двадцать рублей. Электронные сигареты тоже подорожают.

