От водки до молока: что подорожает в следующем году

От водки до молока: что подорожает в следующем году

Вчера, 19:59ОбществоPhoto: pixabay.com
В России со следующего года увеличатся цены на ряд товаров и услуг. Причина — инфляция, новые требования к производителям продукции, а также падение курса рубля.

NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся имеющейся информации, тарифы на услуги ЖКХ в России индексируются ежегодно. В следующем году «коммуналка» в среднем подорожает на четыре процента. Правительство РФ уже утвердило процент индексации тарифов ЖКХ на следующий год для всех регионов страны. Традиционно, по всей территории РФ установятся разные цифры индексации: от трех до шести с половиной процентов.

Вместе с тем, в октябре уходящего года ФАС утвердила процент индексации тарифов на железнодорожные билеты. Стоимость пассажирских перевозок, провоза багажа и дополнительных услуг РЖД с первого января следующего года вырастет почти на четыре процента.

Акциз на табак и табачные изделия в предстоящем году поднимется на двадцать процентов. По оценкам представителей табачной индустрии, стандартная пачка сигарет станет дороже как минимум на двадцать рублей. Электронные сигареты тоже подорожают.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы