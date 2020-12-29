От водки до молока: что подорожает в следующем году

NEWS.ru пишет, что согласно имеющейся имеющейся информации, тарифы на услуги ЖКХ в России индексируются ежегодно. В следующем году «коммуналка» в среднем подорожает на четыре процента. Правительство РФ уже утвердило процент индексации тарифов ЖКХ на следующий год для всех регионов страны. Традиционно, по всей территории РФ установятся разные цифры индексации: от трех до шести с половиной процентов.