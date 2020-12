В новогодние каникулы в Уфе состоится фестиваль «Терра Зима». О программе мероприятий в рамках данного фестиваля во время оперативного совещания сообщил председатель Госкомитета по туризму Салават Нафиков.

Он также отметил, что 3 января в городе состоится парад снегурочек. К концу доклада исполняющий обязанности мэра Уфы Сергей Греков призвал коллег принять участие во всех мероприятиях, в том числе в параде снегурочек. — Присылайте фотографии, устроим такой свой флешмоб. Я считаю, что в администрации Уфы намного лучше есть Снегурочки, чем Анна Семенович. Поэтому девушки, женщины, участвуйте, пожалуйста. А мы будем вас поддерживать, отметил Сергей Греков.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter